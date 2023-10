Medio Oriente: Taiwan crea gruppo di lavoro per studiare attacco di Hamas contro Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa di Taiwan ha creato un gruppo di lavoro per studiare l'attacco del movimento islamista palestinese Hamas contro Israele al fine di acquisire esperienza sulle capacità di risposta. Lo ha riferito "Taiwan Central News Agency". Come nota l'agenzia, la creazione di un gruppo analitico è stata annunciata oggi dal ministro della Difesa dell'isola Qiu Guozheng, il quale ha osservato che l'escalation del conflitto israelo-palestinese è stata un evento inaspettato. Secondo il ministro, “solo possedendo dati di intelligence è possibile prepararsi in anticipo per una risposta e, tra le altre cose, prevenire lo scoppio delle ostilità”. Qiu Guozheng ha aggiunto che le notizie di numerose vittime civili in Medio Oriente hanno anche spinto Taiwan ad intensificare i preparativi per creare questo gruppo di lavoro, e ha sottolineato che l'isola spera di evitare un conflitto militare e non sta cercando di provocarlo. (Res)