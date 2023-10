Medio Oriente: presidente Autorità palestinese Abbas atteso oggi in Giordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, noto anche come Abu Mazen, è atteso oggi ad Amman, dove è previsto un incontro con il re di Giordania, Abdullah II. Lo ha riferito l’emittente giordana statale “Al Mamlaka”, aggiungendo che Abbas dovrebbe incontrare anche il segertario di Stato statunitense, Antony Blinken, domani, 13 ottobre. Ieri, Abdullah II, durante il “discorso del Trono” (pronunciato in apertura della nuova sessione dell’Assemblea nazionale, il Parlamento giordano) aveva dichiarato che nella regione non può esservi sicurezza, pace o stabilità senza una pace giusta e globale, in vista della quale l’unica soluzione è quella dei due Stati. Secondo il re hashemita, dunque, per porre fine “ai massacri il cui prezzo è pagato dai civili innocenti”, è necessaria la fondazione di uno Stato di Palestina indipendente e sovrano, con Gerusalemme est come capitale e nei confini del 1967. La Giordania, ha aggiunto Abdullah II, non abbandonerà il suo ruolo di tutore dei luoghi di culto islamici e cristiani a Gerusalemme. (Lib)