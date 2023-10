Medio Oriente: almeno 11 dipendenti Onu morti a seguito dei raid israeliani su Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ salito ad almeno 11 il bilancio dei dipendenti delle Nazioni Unite che hanno perso la vita nella Striscia di Gaza a seguito della campagna di attacchi aerei intrapresa dalle Forze di difesa israeliane lo scorso fine settimana, in risposta ai sanguinosi attacchi sferrati dal gruppo palestinese Hamas contro diversi insediamenti israeliani. Lo ha riferito il segretario generale dell’Onu Guterres, affermando che i dipendenti uccisi hanno pagato "il prezzo più alto" nell’adempimento del loro dovere. Tra le vittime ci sono cinque insegnanti, una ginecologa, un ingegnere, una consulente psicologica e tre membri del personale di supporto, secondo quanto dichiarato da Jenifer Austin, vice direttrice dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (Unrwa) a Gaza, secondo cui alcuni dei dipendenti Onu “sono stati uccisi nelle loro case insieme alle loro famiglie". L'organizzazione ha riferito inoltre che trenta studenti delle scuole dell'Onu sono stati uccisi. Gaza è bersaglio di una massiccia campagna di bombardamenti aerei e d’artiglieria da domenica, in risposta a un attacco a sorpresa lanciato da Hamas nel fine settimana che ha ucciso almeno 1.200 persone a Israele. Le Forze di difesa israeliane prendono di mira obiettivi di Hamas, che controlla l'enclave costiera. Tuttavia, la densa popolazione di Gaza – circa 2 milioni di persone che vivono in 360 chilometri quadrati – comporta un numero elevato di vittime tra i civili. Gli attacchi aerei hanno ucciso sinora circa 1.100 persone a Gaza e ne hanno ferite oltre 5mila, secondo le autorità sanitarie palestinesi.(Was)