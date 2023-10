Medio Oriente: ayatollah Al Sistani, necessario fermare “attacco brutale” di Israele a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ necessario che la comunità internazionale ponga fine all’“attacco brutale” delle Forze di difesa israeliane (Idf) contro la Striscia di Gaza, che rappresenta “un prolungamento dell’occupazione”. Lo ha dichiarato ieri, in un comunicato stampa, l’ayatollah iraniano Ali al Sistani, massima autorità dell’islam sciita iracheno. “In questi giorni la Striscia di Gaza è sottoposta a bombardamenti continui e attacchi senza precedenti, che finora hanno causato la morte e il ferimento di migliaia di civili, costringendone un gran numero ad abbandonare le proprie case”, si legge nel comunicato di Al Sistani. L’ayatollah, inoltre, ha condannato “l’assedio soffocante” imposto dalle autorità israeliane alla Striscia di Gaza, “che ultimamente ha interessato persino l'accesso all'acqua, all'approvvigionamento alimentare, ai medicinali e ad altri generi di prima necessità, infliggendo ulteriori sofferenze alla popolazione indifesa”. Secondo Al Sistani, sembra che Israele “voglia vendicarsi per compensare le sue disastrose sconfitte e il suo grave fallimento nei recenti combattimenti”. È quindi necessario che il mondo “si opponga a questa terribile brutalità” e che “ponga fine alla tragedia di questo nobile popolo (un riferimento al popolo palestinese, ndf), che va avanti da 70 anni”. L’unico modo per ristabilire la sicurezza e la pace nella regione è consentire al popolo palestinese di “ottenere i suoi diritti legittimi” e “fermare l’occupazione delle sue terre”. In caso contrario, secondo Al Sistani, “la spirale di violenza continuerà, mietendo altre vite innocenti”. (Irb)