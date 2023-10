Medio Oriente; ambasciatrice israeliana a Pechino, dalla Cina ci aspettavamo posizione più netta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele si aspettava che la Cina rispondesse agli attacchi sferrati da Hamas assumendo una posizione più netta, oltre la generale condanna delle uccisioni di civili. Lo ha dichiarato ai microfoni di “Bloomberg Television” l’ambasciatrice israeliana a Pechino lrit Ben-Abba. Secondo l’ambasciatrice, la Cina dovrebbe assumere “un atteggiamento più equilibrato” sul conflitto tra Israele e Hamas: “Ci aspettavamo che la Cina dicesse molto di più. Ci aspettavamo che menzionasse le atrocità di Hamas, ci aspettavamo che condannasse gli attacchi terroristici, che dicesse qualcosa in merito alla necessità di Israele di proteggere se stessa e agire per autodifesa”, ha dichiarato Ben-Abba. "Questo non è avvenuto, non ancora". L’ambasciatrice ha anticipato che Zhai Jun, l'inviato cinese per il Medio Oriente, dovrebbe incontrare oggi la controparte israeliana, dopo le telefonate dei giorni scorsi con le controparti egiziana e palestinese.(Was)