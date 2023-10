Arabia Saudita-Iran: colloquio tra principe ereditario bin Salman e presidente Raisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente della Repubblica islamica dell’Iran, Ebrahim Raisi, con il quale ha discusso del conflitto militare in corso nella Striscia di Gaza e nei territori circostanti. Lo ha riferito l’agenzia di stampa saudita “Spa”. Nel corso del colloquio, Mohammed bin Salman ha dichiarato che Riad sta portando avanti i suoi sforzi diplomatici prendendo contatti con “tutte le parti internazionali e regionali per porre fine al conflitto in corso”. Il principe ereditario, inoltre, ha ribadito la ferma posizione dell’Arabia Saudita contro il fatto che siano presi di mira dei civili, “in qualunque modo”, e contro “la perdita di vite innocenti”, sottolineando la necessità di rispettare i principi del diritto umanitario internazionale. Mohammed bin Salman ha quindi espresso la propria preoccupazione per “le gravi condizioni umanitarie nella Striscia di Gaza e per l’impatto del conflitto sui civili”. (Res)