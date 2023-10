Iraq-Italia: presidente governo regionale Barzani incontra ambasciatore Greganti a Erbil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione autonoma del Kurdistan iracheno, Nechirvan Barzani, ha incontrato, ieri, a Erbil, l’ambasciatore d’Italia in Iraq, Maurizio Greganti, e la delegazione al suo seguito. Lo ha riferito l’emittente radiotelevisiva curda “Rudaw”. I due hanno convenuto sulla necessità di risolvere le controversie tra il governo federale di Baghdad e quello regionale di Erbil mediante il dialogo, in riferimento alle recenti dispute sul pagamento dei salari dei dipendenti della pubblica amministrazione della regione autonoma. Durante l’incontro, inoltre, Barzani e Greganti hanno parlato delle relazioni che l’Italia intrattiene con l’Iraq e con la Regione autonoma del Kurdistan iracheno e delle attività della rappresentanza diplomatica di Roma. I due, infine, hanno discusso degli ultimi sviluppi della situazione politica interna in Iraq e, in generale, della situazione in Medio Oriente. (Irb)