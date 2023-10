Taiwan: ex premier Australia, sostegno alla partecipazione di Taipei ai consessi multilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex primo ministro dell’Australia Scott Morrison ha espresso sostegno al coinvolgimento di Taiwan nelle organizzazioni internazionali e nel dialogo quadrilaterale di sicurezza (Quad), che include Canberra, India, Giappone e Stati Uniti. Durante il suo intervento al forum di Yushan, in corso a Taipei, l’ex premier ha parlato diffusamente delle tensioni tra Taiwan e la Cina nello Stretto, dedicando particolare attenzione dall’estromissione dell’isola dai consessi multilaterali. Da quando Taiwan, formalmente Repubblica di Cina, perse il suo seggio alle Nazioni Unite in qualità di rappresentante del territorio cinese nel 1971, la maggior parte degli Stati sovrani ha infatti trasferito il riconoscimento diplomatico alla Repubblica popolare cinese guidata dal Partito comunista, accettandola come unica e legittima rappresentante della "Cina" nel suo insieme a livello internazionale (principio della "Cina unica"). Per tali ragioni, Taiwan non gode di una rappresentanza autonoma negli organismi multilaterali e istituisce le proprie ambasciate informali con il nome di “Taipei cinese”. Tuttavia, per l’ex premier australiano, l’isola potrebbe partecipare ai lavori dell’Accordo globale e progressivo di partenariato trans-pacifico (Cptpp), dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e di altri forum delle Nazioni Unite come membro privo di statualità, status che potrebbe accrescere l’autonomia dell’isola senza irritare Pechino. (Cip)