Siria: Forze armate siriane colpiscono postazioni turche ad Aleppo e Idlib

- L’artiglieria delle Forze armate siriane governative ha bombardato ieri diverse postazioni militari turche, di cui una base nella campagna occidentale di Aleppo e alcuni posti di blocco nella campagna di Idlib. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo. Nella campagna di Idlib, l’artiglieria di Damasco ha colpito i posti di blocco militari stabiliti da Ankara a ridosso dell’area demilitarizzata denominata “zona Putin-Erdogan”, in quanto frutto di un accordo concluso nel 2018 dai preisdenti della Russia, Vladimir Putin, e della Turchia, Recep Tayyip Erdogan. Le Forze armate turche, con il sostegno delle milizie ad esse affiliate, hanno colpito i villaggi di Abyan, Kalutah, Aqiba, Al Ziyara e Zarana, nella campagna di Afrin (governatorato di Aleppo), dove sono dispiegati sia i militari di Damasco, sia le Forze democratiche siriane (Fds), coalizione di milizie a maggioranza curda sostenuta dagli Stati Uniti. Nella campagna di Aleppo, intanto, ieri si sono verificati scontri armati tra Hayat Tahrir al Sham, coalizione di milizie islamiche sunnite radicali, e la divisione Sultan Murad, gruppo armato a maggioranza turcomanna sostenuto da Ankara e appartenente all’Esercito nazionale siriano (Ens). Nei combattimenti, uno dei comandanti dell’Ens è rimasto ucciso. Nella stessa area, lo scorso 10 ottobre, Hayat Tahrir al Sham aveva sferrato un attacco con droni contro le postazioni militari delle Forze armate di Damasco a ridosso della zona Putin-Erdogan. (Res)