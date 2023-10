Fmi: Gourinchas, preoccupa il taglio delle tasse, contenere la spesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione è scesa, ma resta alta. Forse la politica di bilancio potrebbe aiutare, se fosse un po' più restrittiva: "E' complicato dire che uno vuole avere una politica di bilancio restrittiva per l'inflazione — osserva in una intervista al "Corriere della Sera" il capo economista del Fondo monetario internazionale Pierre-Olivier Gourinchas —. C'è già una banca centrale per quello. Ma esiste una ragione per cui la politica di bilancio ora dovrebbe essere consolidamento. I livelli di debito sono aumentati, bisogna ricostruire dei margini. Non è il momento di spendere per sostenere l'attività. L'inflazione sta scendendo e la politica di bilancio non dovrebbe essere d'intralcio". "A preoccuparmi particolarmente - aggiunge - sono gli Stati Uniti. Lì il deficit di bilancio è piuttosto elevato nel 2023 e in proiezione nel 2024. Questo potrebbe complicare il percorso di disinflazione e richiederebbe un inasprimento dei tassi. E poiché i mercati dei titoli pubblici e la politica monetaria degli Stati Uniti sono fondamentali per il resto del mondo, non se ne possono ignorare gli effetti sugli altri Paesi". I tassi di mercato aumentano per tutti gli altri, soprattutto con un'offerta di Treasury così ampia: "Sì. E le banche centrali stanno riducendo i bilanci: acquistano meno buoni del Tesoro, che ora devono essere assorbiti dal mercato. Se ciò avviene quando il governo stesso emette molto, ciò potrebbe esercitare pressione al rialzo sui rendimenti. Lo abbiamo visto negli Stati Uniti, ma anche i rendimenti tedeschi e italiani sono saliti". (segue) (Res)