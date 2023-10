Fmi: Gourinchas, preoccupa il taglio delle tasse, contenere la spesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo nuovo contesto dovrebbe suggerire una stretta di bilancio: "Sicuramente. Non si tratta di tagli lineari, ma di cercare di preservare la crescita per quanto possibile. Anche i sussidi sull'energia dovrebbero essere mirati solo alle famiglie che ne hanno davvero bisogno»". Secondo Gourinchas "l'Italia ha avuto un forte primo trimestre dell'anno. Poi anche i servizi hanno iniziato a rallentare e c'è stato il ritiro graduale di alcuni costosi incentivi immobiliari. Ciò ha avuto un impatto sul settore delle costruzioni". Questo spiega la revisione al ribasso della crescita dell'Italia, allo 0,7 per cento sia nel 2023 che nel 2024: "Sì. In Italia ci saremmo aspettati un aggiustamento fiscale un po' prima. L'aggiustamento c'è, perché l'eliminazione di alcune misure sull'energia migliorerà i conti. Ma non è strutturale. Il saldo primario strutturale di bilancio non sta migliorando abbastanza. In questo contesto siamo un po' preoccupati per le proposte di tagli alle tasse o simili, non sembrano andare necessariamente nella giusta direzione". (segue) (Res)