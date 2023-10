Fmi: Gourinchas, preoccupa il taglio delle tasse, contenere la spesa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si può pensare - continua l'economista - a un po' più di stretta di bilancio. Ma in realtà credo che l'obiettivo debba essere la crescita a medio termine. Questo è l'altro modo per ricreare spazio fiscale. Non si tratta di austerità ora, aumentando le tasse e tagliando le spese, ma di creare le condizioni per cui l'economia produca di più. Se l'economia produce di più, allora ci saranno più entrate e meno spesa pubblica per trasferimenti. Anche questo migliorerà il quadro. E qui ci sono opportunità con il Piano nazionale di ripresa (Pnrr)". A proposito del Piano, serve più attivismo sulle riforme: "Penso che non debba essere usato solo per stimolare la domanda, ma per piantare i semi di una crescita più sostenibile", ha concluso Gourinchas. (Res)