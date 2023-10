Siria: quattro militari turchi morti durante attacchi Forze democratiche curde a Tal Tamr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro militari turchi e tre miliziani affiliati ad Ankara sono morti ieri e “molti altri” sono rimasti feriti durante due attacchi sferrati dalle Forze democratiche siriane (Fds), coalizione di milizie a maggioranza curda, sostenuta dagli Stati Uniti, a Tal Tamr, nel governatorato nord-orientale di Hasaka. Lo hanno annunciato le stesse Fds in un comunicato stampa diramato ieri, precisando di aver effettuato due operazioni separate contro due basi militari turche nei villaggi di Kanhir e di Arbaeen, nella campagna di Tal Tamr. Nel testo, tali operazioni vengono definite “risposte legittime” alla campagna di bombardamenti aerei e di artiglieria lanciata dalla Turchia a seguito dell’attentato dello scorso primo ottobre contro il ministero dell’Interno di Ankara. L’attentato era stato rivendicato dal Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), riconosciuto come organizzazione terroristica dalla Turchia, dall’Unione europea, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti e considerato vicino alle Fds. Lo scorso 4 ottobre, inoltre, Ankara ha iniziato a prendere di mira le infrastrutture vitali nei territori siriani appartenenti all’Amministrazione autonoma del nord e dell’est, nota anche come Rojava, di cui le Fds costituiscono le forze armate. Secondo le Fds, dall’inizio dei bombardamenti turchi nel nord-est della Siria, i militari di Ankara morti sono 22. (segue) (Res)