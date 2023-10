Emilia-Romagna: Bonaccini, pochi i soldi spesi per il territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- L'Emilia-Romagna affronta l'ennesima prova di resistenza. Dopo il terremoto è arrivata l'alluvione. "L'alluvione - spiega il governatore Stefano Bonaccini - ha causato danni per oltre 8,6 miliardi, è la stima ufficiale del governo che conferma i numeri della Regione. Ma fino a oggi dei 4,5 miliardi stanziati per i prossimi tre anni dall'esecutivo, ne sono stati effettivamente spesi nel territorio poche centinaia di milioni". "Al momento - continua - le famiglie hanno ricevuto solo i 3mila euro `una tantum' di risorse immediatamente attivate dalla Protezione civile in collaborazione con i nostri uffici, mentre le imprese non sanno ancora su quanti contributi potranno contare e quando e come potranno fare domanda, come peraltro succede alle persone. Stiamo lavorando molto bene con il generale Figliuolo, ma senza soldi nemmeno lui può fare i miracoli". Per accelerare il governatore propone "l'introduzione del credito di imposta, che funzionò benissimo ai tempi del sisma, e l'appello a rendere immediatamente disponibili nelle mani del Commissario le risorse non richieste per gli ammortizzatori sociali d'emergenza e il fondo per le aziende a forte vocazione all'export: si tratta di oltre un miliardo di euro che potrebbe andare a ristorare subito i danni di famiglie e imprese. Ma il governo continua a ignorare le nostre proposte". (segue) (Res)