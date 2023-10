Emilia-Romagna: Bonaccini, pochi i soldi spesi per il territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tempi duri in arrivo anche sul fronte dell'economia regionale: "Le stime più recenti ci dicono che l'economia regionale già a fine 2022 aveva recuperato i livelli prepandemici, ma quest'anno soffriremo il rallentamento dell'economia italiana ed europea. Nelle prossime settimane conosceremo le nuove stime per il 2023 e per i prossimi anni. I dati più recenti evidenziavano una crescita del pil reale regionale attorno al +1,1 per cento quest'anno e allo 0,8 il prossimo. Le condizioni per una crescita maggiore ci sono tutte, compatibilmente con i tempi con cui il governo sta mettendo in campo risorse e strumenti in risposta all' alluvione". Per quanto riguarda l'aiuto che può arrivare in questa situazione dai fondi del Pnrr e dai fondi europei di Sviluppo e coesione: "Sono fondamentali, da mesi abbiamo individuato le priorità e investito su progetti e programmi in grado di promuovere chi fa impresa, di creare posti di lavoro di qualità. E' inaccettabile qualsiasi ritardo sul Pnrr da parte del Governo o il blocco dei fondi Fsc", ha concluso Bonaccini. (Res)