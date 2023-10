Medio Oriente: Fazzolari, non possono esserci ambiguità su Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, in una intervista al "Foglio" spiega che "se cerchi unità in Parlamento, e sei all'opposizione, tu l'unità la devi cercare collaborando con quelli che in Parlamento hanno più voti. Cioè con la maggioranza. Se invece, come ha fatto il Pd, prima ti incarti con i tuoi alleati della sinistra e del M5s che ti tirano da tutte le parti e fanno distinguo di ogni sorta, e poi pensi che la maggioranza debba a quel punto seguirti sul tuo testo, ecco, questo mi pare metodologicamente complicato". Fuor di metafora, e senza ipocrisia: "anche la destra, anche noi, abbiamo un problema con parte del nostro elettorato, che è freddo nei confronti del conflitto in medio oriente come su quello in Ucraina. Esattamente come succede a sinistra e al Pd. Solo che noi non abbiamo scritto la nostra risoluzione su Israele cercando di stare attenti alle sensibilità di quei partitini che stanno a Fratelli d'Italia come Nicola Fratoianni sta al Pd. Noi non abbiamo pensato a chi ci vuole grattare via qualche decimale di voto". (segue) (Res)