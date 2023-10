Medio Oriente: Fazzolari, non possono esserci ambiguità su Hamas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto all'intenzione di tagliare fondi umanitari a Gaza: "Questo nella risoluzione di maggioranza non c'era scritto da nessuna parte. E nemmeno l'abbiamo mai immaginato. Nella risoluzione si diceva che andavano cancellati quei fondi che finiscono per aiutare associazioni vicine ad Hamas. Punto. Perché non va bene questo? Il fatto è che, per non litigare con la sinistra-sinistra, i colleghi del Pd volevano togliere il passaggio sui fondi ad Hamas e anche il passaggio sulla condanna fortissima all'antisemitismo di chi sostiene che Israele non abbia diritto a esistere. Inoltre volevano inserire dei passaggi che suonavano equidistanti tra israeliani e palestinesi". "Lo so - incalza il sottosegretario - che a sinistra del Pd c'è chi pensa che Israele non debba esistere. C'è chi lo pensa anche a destra della destra, se è per questo. Ma non ci possono essere spazi di ambiguità, non per un partito di governo. Non per chi rappresenta l'Italia. Noi ambiguità non ne vogliamo avere e non abbiamo. Su questo siamo perfettamente d'accordo, in maggioranza e nel governo. Su tutte le grandi questioni c'è totale condivisione, da Israele all'Ucraina", ha concluso Fazzolari. (Res)