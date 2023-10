Medio Oriente: Trump su attacchi Hamas, Netanyahu impreparato, Gallant "un idiota"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il suo governo sono stati colti del tutto alla sprovvista dal sanguinoso attacco delle milizie palestinesi di Hamas lo scorso fine settimana. Lo ha dichiarato nel corso di un raduno elettorale a West Palm Beach l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha definito il premier israeliano “impreparato”, e il ministro israeliano della Difesa, Yoav Gallant, “un idiota”. “(Netanyahu) Non era preparato. Non era preparato lui e non era preparata Israele”, ha detto l’ex presidente, aggiungendo che Netanyahu “è stato ferito molto gravemente” sul piano politico e dell’immagine a causa dell'attacco. Trump ha poi definito “molto intelligente” Hezbollah mentre ha bollato come un «idiota» il ministro della Difesa Yoav Gallant. “Due sere fa, ho letto tutti gli addetti alla sicurezza di Biden che hanno detto: ‘Cavoli, speriamo che Hezbollah non attacchi da Nord. perché quello è il punto più vulnerabile´”, ha riferito l'ex presidente Usa. (segue) (Was)