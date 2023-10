Medio Oriente: Trump su attacchi Hamas, Netanyahu impreparato, Gallant "un idiota" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mi sono detto: ‘Aspetta un attimo, Hezbollah è molto intelligente. Sono tutti molto intelligenti. - Alla stampa non piace quando dico questo’”. Trump ha anche ricordato l’uccisione del generale iraniano Qasem Soleimani da parte della sua amministrazione nel gennaio 2020, sostenendo di essere rimasto deluso dal primo ministro israeliano anche in quell’occasione: “Non dimenticherò mai che Bibi Netanyahu ci deluse. Fu una cosa terribile”, ha affermato Trump, sostenendo che il premier israeliano decise all’ultimo di non contribuire all’operazione che era stata preparata congiuntamente da Stati Uniti e Israele. “Si sente parlare tanto di intelligence, di cosa è andato storto la scorsa settimana, e bisogna porci rimedio, perché si tratta di affrontare, potenzialmente, una potenza molto forte, l’Iran. E quando ci sono persone che dicono le cose sbagliate, tutto viene digerito (dagli iraniani), perché sono gente feroce e intelligente. E sono feroci, lasciate che ve lo dica”, ha affermato l'ex presidente. (Was)