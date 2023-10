Usa-Cina: Washington condanna rimpatrio forzato di Lu Siwei dal Laos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti condannano il rimpatrio forzato del cittadino cinese e noto avvocato per i diritti umani Lu Siwei dalla Laos, su richiesta delle autorità della Repubblica Popolare Cinese. Lo ha affermato il dipartimento di Stato Usa in una nota. “Chiediamo alla Repubblica Popolare di confermare la posizione attuale di Lu, consentire la verifica esterna da parte di osservatori indipendenti sul suo stato di salute, compreso l'accesso di medici per curare la sua condizione di salute cronica; e garantire il suo accesso a un avvocato di sua scelta”, aggiunge il dipartimento di Stato. Lu Siwei è uno degli avvocati che vennero ingaggiati dai familiari degli attivisti di Hong Kong intercettati dalle autorità cinesi nel 2020 mentre tentavano di fuggire via mare verso Taiwan. Lu è stato arrestato dalla polizia del Laos lo scorso luglio, mentre tentava di raggiungere la Thailandia, ed è stato rimpatriato in Cina il mese scorso. Attualmente è detenuto in un penitenziario della provincia sud-occidentale del Sichuan, secondo quanto riferito dai suoi familiari ad Amnesty International.(Was)