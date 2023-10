Medio Oriente: colloquio telefonico tra principe ereditario saudita e presidente turco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prinicipe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ha avuto un colloquio telefonico, ieri sera, con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, con il quale ha discusso degli ultimi sviluppi del conflitto tra Israele e il movimento islamista Hamas (riconosciuto come organizzazione terroristica da Unione europea e Stati Uniti). Lo hanno riferito media sauditi e turchi. Secondo l’agenzia di stampa saudita “Spa”, Mohammed bin Salman ha ribadito la ferma posizione di Riad a sostegno della causa palestinese, sottolineando l’importanza di intensificare gli sforzi per raggiungere “una pace giusta e globale, che garantisca al popolo palestinese i suoi diritti legittimi”. Da parte sua, Erdogan ha informato bin Salman che Ankara, dopo essersi offerta come mediatore tra Israele e Hamas, ha iniziato a organizzare l’invio di aiuti umanitari alla popolazione civile della Striscia di Gaza. I bombardamenti sui civili, ha aggiunto il presidente turco, sono inaccettabili ed è necessario porre fine alle ostilità. Nella stessa giornata di ieri, inoltre, Erdogan ha avuto una conversazione telefonica con il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, al quale ha dichiarato che l’obiettivo degli attori regionali deve essere quello di porre fine alle tensioni prima che si espandano, concludendo una pace giusta attraverso il dialogo tra le parti interessate. (Res)