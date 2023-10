Siria: esercitazione congiunta Forze democratiche curde e Coalizione internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Coalizione internazionale a guida statunitense ha lanciato ieri esercitazioni militari congiunte con le Forze democratiche siriane (Fds), alleanza di milizie a maggioranza curda sostenuta da Washington, nel governatorato di Hasaka, nel nord della Siria. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo. Intanto, ieri, nella campagna orientale di Deir ez Zor, nell’est della Siria, scontri armati sono scoppiati dopo l’attacco sferrato da gruppi armati locali contro alcune postazioni militari delle Forze armate siriane (Fds), coalizione di milizie a maggioranza curda sostenuta dagli Stati Uniti. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo. Attacchi simili si erano verificati lo scorso 10 ottobre. (Res)