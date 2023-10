Germania: Scholz, le manifestazioni a sostegno di Hamas non saranno accettate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le manifestazioni in Germania a sostegno del movimento islamista palestinese Hamas, che ha attaccato Israele, “non saranno accettate”. I reati “non resteranno impuniti”. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, nel corso di un’intervista che ha rilasciato all’emittente radiotelevisiva “Ard”. Per il capo del governo federale è abbastanza “amaro” che le istituzioni ebraiche in Germania debbano essere protette a seguito dell'attacco di Hamas contro Israele, ma questo è un compito dello Stato. Allo stesso tempo, Scholz ha rivolto un appello ai connazionali chiedendo “il sostegno di tutti affinché insieme possiamo garantire la sicurezza dei nostri concittadini ebrei e siamo al loro fianco in solidarietà”. (Geb)