Usa: sottosegretaria di Stato Allen in viaggio nel Pacifico e in Cile

- La sottosegretaria di Stato per la Diplomazia pubblica e gli Affari pubblici statunitense, Liz Allen ha intrapreso ieri un viaggio che la porterà sino al 19 ottobre a Figi, Vanuatu, Australia e Cile. Lo ha riferito tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, secondo cui la visita della Sottosegretaria dimostrerà l'impegno continuo degli Stati Uniti nei confronti dei partner chiave nel Pacifico e in America del Sud; sosterrà ambienti mediatici aperti e liberi; contrasterà le influenze straniere, e rafforzerà i legami tra le persone. Allen ha iniziato il suo viaggio a Nadi, nelle Figi, dove incontrerà partner locali e alunni dei programmi di scambio statunitensi per discutere del loro lavoro a Figi e della visione condivisa di un continente Pacifico Blu connesso, prospero, pacifico e resiliente. La Sottosegretaria si trasferirà quindi a Port Vila, Vanuatu, dove incontrerà alti funzionari governativi per discutere delle priorità climatiche condivise, della cooperazione regionale e del rafforzamento del rapporto tra gli Stati Uniti e Vanuatu in vista dell'apertura della nuova ambasciata statunitense a Port Vila. (segue) (Was)