Medio Oriente: Canada esprime preoccupazione per la situazione umanitaria a Gaza

- La ministra degli Esteri del Canada, Melanie Joly, ha espresso preoccupazione per la situazione umanitaria sempre più grave nella Striscia di Gaza, bersaglio da più di cinque giorni di incessanti bombardamenti israeliani dopo il sanguinoso attacco sferrato da Hamas contro Israele lo scorso fine settimana. “La situazione umanitaria a Gaza era precaria prima dello scorso fine settimana, e non potrà che peggiorare ulteriormente”, ha avvertito la ministra. Ottawa ha confermato sinora la morte di tre cittadini canadesi nelle ostilità in corso in Medio Oriente, mentre altri tre risultano dispersi. Il Canada ha condannato con fermezza gli attacchi di Hamas, ma è anche il Paese occidentale ad aver espresso con più chiarezza la preoccupazione per l’effetto della campagna militare intrapresa in risposta agli attacchi da Israele. L’assalto dei miliziani di Hamas agli insediamenti nel sud di Israele è costato la vita ad almeno 1.200 persone, ma nei successivi bombardamenti israeliani su Gaza sono giù morte almeno 1.055 persone, e altre 5.184 sono rimaste ferite, secondo funzionari palestinesi. Joly si è detta preoccupata soprattutto in vista di una offensiva terrestre israeliana nella Striscia. Di contro, il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense, Jake Sullivan, ha dichiarato in proposito di non voler “tracciare linee rosse” nei confronti di Israele.(Was)