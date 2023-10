Medio Oriente: ambasciatore israeliano in Russia, Mosca potrebbe avere influenza positiva su Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia potrebbe avere un ruolo positivo nella risoluzione del conflitto israelo-palestinese e della grave crisi in atto dallo scorso fine settimana, se riuscisse a influenzare l'organizzazione militante palestinese di Hamas, responsabile degli attacchi sferrati sabato contro Israele. Lo ha dichiarato l'ambasciatore israeliano in Russia, Alexander Ben Zvi in ​​un'intervista a Ria Novosti. "Se qualcuno può influenzare tali organizzazioni (come Hamas), inclusa la Russia, questo è positivo", ha detto l'ambasciatore.(Rum)