India: deragliamento treno causa almeno 4 vittime

- Almeno quattro persone hanno perso la vita e circa 80 sono rimaste ferite a seguito del deragliamento di un treno espresso verificatosi ieri nello Stato indiano di Bihar. Il convoglio, un Espresso Nord-Est composto da una motrice e 21 vagoni diretto da Nuova Delhi ad Assam, è deragliato per cause ancora non accertate nei pressi della stazione di Raghunathpur alle 21:35 di ieri, ora locale, come riferito dall’operatore ferroviario East Central Railway. Secondo le informazioni fornite dalla polizia locale, l’incidente ha causato il ribaltamento di tre vagoni.(Inn)