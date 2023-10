Russia: governatore di Belgorod, caduta deone ucraino causa morte di un bambino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un bambino è morto dopo che i rottami di un drone sono caduti su una casa nei pressi della città russa di Belgorod. Lo ha detto il governatore della regione di Belgorod, Vjacheslav Gladkov. In precedenza, Gladkov ha riferito che i sistemi di difesa aerea avevano abbattuto un drone mentre si avvicinava a Belgorod: un edificio residenziale privato ha preso fuoco a causa della caduta di detriti e due persone sono rimaste ferite. Successivamente il governatore ha riferito che tra le macerie sono stati recuperati i corpi di un uomo e di una donna. "Sono morte tre persone, una di loro era un bambino piccolo", ha scritto Gladkov sul suo canale Telegram. Il governatore ha parlato anche delle condizioni dei due feriti. "Altre due persone sono in condizioni estremamente gravi in ​​terapia intensiva. Ora viene loro fornita tutta l'assistenza necessaria. I medici stanno facendo di tutto per salvare loro la vita", ha scritto. Gladkov ha annunciato il rinvio di numerosi eventi a Belgorod in relazione all'incidente e ha anche espresso le sue condoglianze ai parenti delle vittime. "Non troveremo mai parole di consolazione, ma cercheremo di aiutare. Risolveremo sicuramente tutti i problemi che avrete voi, familiari e amici, che ora siete rimasti senza i vostri cari. Siamo tutti in lutto , siamo con voi”, ha scritto il governatore. (Rum)