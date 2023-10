© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong ritiene che le sanzioni contro Paesi terzi non siano legittime: la strada verso Hong Kong è aperta per le aziende russe. Lo ha dichiarato il console generale della Federazione Russa a Hong Kong Anatolij Kargapolov in un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti". L'anno scorso il "South China Morning Post", citando proprie fonti, aveva riferito che gli uomini d'affari russi avevano difficoltà ad aprire conti bancari a Hong Kong a causa delle sanzioni occidentali, nonostante la regione e la Cina non avessero adottato tali provvedimenti. Questa informazione era stata confermata al giornale dall'allora console generale della Federazione Russa a Hong Kong, Igor Sagitov. "Il governo di Hong Kong ha ripetutamente affermato chiaramente che le sanzioni contro Paesi terzi non sono legittime e non dovrebbero essere applicate. A loro volta, gli imprenditori locali sono convinti che l'introduzione della politica nelle relazioni commerciali crei ancora maggiore incertezza, ostacolando la ripresa dell'economia globale. Quindi Le aziende russe sono benvenute qui è aperto", ha osservato Kargapolov. (Rum)