Usa: Blinken, sosteniamo indagini su danni a gasdotto Balticconnector

- Gli Stati Uniti sostengono le indagini di Finlandia ed Estonia sul guasto subito dal gasdotto Balticconnector, per verificare se si sia trattato di un atto di sabotaggio deliberato. Lo ha dichiarato ieri il segretario di Stato Usa Antony Blinken. Il gasdotto Balticconnector tra Estonia e Finlandia è fuori servizio a causa di una "possibile perdita", dopo che nella notte fra sabato e domenica scorsi la pressione nel gasdotto sottomarino è diminuita e i gestori del sistema in Estonia e Finlandia hanno interrotto la fornitura di gas. Martedì scorso le guardie di frontiera finlandesi hanno effettivamente scoperto una perdita nel gasdotto. Le autorità inquirenti ritengono che molto probabilmente il danno sia stato causato deliberatamente. L'area della perdita si trova nelle acque territoriali della Finlandia. Inoltre è stato danneggiato anche il cavo delle telecomunicazioni tra i due Paesi, che si trova nelle acque territoriali dell'Estonia, ha riferito il portale dell'emittente statale estone "Err". Balticconnector è un gasdotto che transita lungo il fondo del Golfo di Finlandia lungo circa 80 chilometri tra Inkoo, in Finlandia, e Paldiski, in Estonia. Entrambi i Paesi dispongono di stazioni di compressione e reti di trasporto del gas onshore che collegano il gasdotto alla rete di trasporto nazionali. Il Balticconnector è stato inaugurato a dicembre del 2019.(Was)