Ucraina: Aeronautica, abbattuti 28 droni russi nella notte

- Nella notte le Forze armate della Federazione Russa hanno effettuato un altro attacco utilizzando droni kamikaze contro il territorio dell'Ucraina. Le forze di difesa aerea hanno distrutto 28 obiettivi aerei nemici. Lo riporta il profilo Telegram dell'Aeronautica delle Forze armate ucraine. "Nella notte il nemico ha attaccato l'Ucraina con droni di tipo Shahed da nord e sud, dalla regione di Belgorod nella Federazione Russa e da Capo Chauda (in Crimea). Sono stati registrati un totale di 33 Shahed", si legge nel rapporto. Secondo l’Aeronautica militare, i droni nemici erano diretti in direzioni diverse, quindi la difesa aerea ha operato in almeno sei regioni dell’Ucraina. Nel respingere l'attacco aereo sono stati coinvolti l'aeronautica militare, le forze missilistiche antiaeree, i gruppi di fuoco mobili e le unità di guerra elettronica. (Kiu)