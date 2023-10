Ucraina: “Washington Post”, Usa accelerano su invio a Kiev dei fondi russi congelati a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alti funzionari del governo degli Stati Uniti hanno intensificato gli sforzi tesi a trasferire all’Ucraina centinaia di miliardi di dollari di fondi russi congelati dai governi occidentali a seguito dell’invasione dell’Ucraina. Lo riferisce il quotidiano “Washington Post”, che cita “tre funzionari anonimi a conoscenza delle conversazioni internazionali”. La rinnovata spinta all’utilizzo dei fondi di cittadini, entità e governo russi, un proposito complicato da ostacoli legali e politici, giunge in risposta alle crescenti difficoltà incontrate dai governi occidentali nel proseguire il sostegno economico e militare all’Ucraina a fronte di crescenti resistenze da parte delle opinioni pubbliche. Secondo il quotidiano, i fondi della Russia sequestrati in vari conti bancari occidentali dopo l'invasione dell’Ucraina ammontano a circa 300 miliardi di dollari. Diversi esperi hanno avvertito però che attingere a tali risorse costituirebbe un azzardo legale e porrebbe anche rischi di natura finanziaria. Secondo le fonti citate dalla “Washington Post”, i funzionari statunitensi non ritengono comunque i fondi congelati una alternativa alla concessione di ulteriori aiuti economici e militari diretti da parte di Washington, “di cui Kiev necessita per sopravvivere ai prossimi mesi di guerra”. Anche qualora l’iniziativa per il trasferimento dei fondi russi alla banca centrale ucraina avesse successo, l’operazione potrebbe richiedere più di un anno. (segue) (Was)