Ucraina: “Washington Post”, Usa accelerano su invio a Kiev dei fondi russi congelati a Kiev (2)

- Gran parte delle riserve congelate, inoltre, sono custodite in Europa, dove le banche centrali hanno ripetutamente espresso forti riserve in merito all’impatto degli eventuali sequestri sulle loro economie e sull’affidabilità percepita dei sistemi bancari occidentali a livello internazionale. Se Washington agisse unilateralmente, potrebbe movimentare un capitale di appena 5 miliardi di dollari: a tanto ammontano le riserve russe congelate negli Stati Uniti. All’interno dell’amministrazione del presidente Joe Biden sarebbe però in crescita il fronte favorevole all’avvio di una campagna di pressione sugli alleati europei per una iniziativa coordinata. Ieri, durante una serie di incontri in Marocco, la segretaria del Tesoro Usa Janet Yellen ha appoggiato una proposta europea per la tassazione dei proventi di guerra dei capitali russi congelati nei Paesi occidentali, e il loro trasferimento all’Ucraina: una misura intermedia che potrebbe essere attuata più agevolmente e rapidamente. Inoltre, secondo fonti citate dalla “Washington Post”, funzionari Ucraini hanno chiesto di usare tali proventi, assieme a parte dei capitali russi congelati, come collaterale per consentire a Kiev di ottenere maggior credito dai mercati internazionali del capitale, senza rischiare le esigue riserve finanziarie a disposizione dell'Ucraina. (Was)