Medio Oriente: bombardamenti israeliani su Gaza, Hamas libera tre ostaggi

- Sono oltre 1.200 i morti e almeno 5.600 i feriti nella Striscia di Gaza dall’inizio della campagna militare lanciata da Israele a seguito dell’attacco perpetrato dal movimento islamista palestinese Hamas (riconosciuto come organizzazione terroristica da Stati Uniti e Unione europea). Lo riferisce il ministero della Sanità di Gaza, secondo il quale 51 persone sono morte e 281 sono rimaste ferite nei bombardamenti notturni delle Forze di difesa israeliane (Idf). Intanto, secondo un comunicato stampa dell’Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite (Ocha), sono 338.934 gli sfollati nella Striscia di Gaza dall’inizio del conflitto, aumentati di 75.000 unità nella sola giornata di ieri. Il corrispondente del quotidiano israeliano “Times of Israel”, inoltre, ha riferito che nel kibbutz di Beeri ieri sono stati ritrovati i corpi di 103 miliziani di Hmas e 110 civili israeliani, precisando che l’identificazione delle vittime non è stata ancora completata. Sul lato israeliano, intanto, secondo l’emittente “I 24 News”, le vittime del conflitto tra le Idf e Hamas sono oltre 1.200, mentre il bilancio dei militari morti negli scontri è salito a 189. Ancora 200, invece, sarebbero gli ostaggi nelle mani di Hamas e della sua ala armata, le brigate Ezzeddin al Qassam, che nella notte, come riferisce l’emittente panaraba “Al Arabiya”, hanno liberato una donna e i suoi due figli in prossimità del kibbutz di Holit. Non vi sono informazioni certe per stabilire se si tratti di un’operazione coordinata con un qualche mediatore, ma ieri erano circolate informazioni di contatti tra il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e Hamas per il rilascio di ostaggi. (Res)