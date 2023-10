Russia-India: ambasciatore Kapoor, vertice Putin-Modi entro la fine dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso contatti di alto livello sulla possibilità di tenere un vertice tra il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente russo Vladimir Putin entro la fine d'anno Lo ha detto all'agenzia di stampa "Ria Novosti" l'ambasciatore indiano a Mosca Pawan Kapoor. "Se ne sta discutendo. Le discussioni sono in corso ad alto livello", ha detto l'ambasciatore, senza fornire ulteriori dettagli. Putin non ha partecipato al summit del G20 che si è tenuto a Nuova Delhi lo scorso settembre. (Rum)