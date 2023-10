Cina-Ue: Borrell arrivato a Pechino per copresiedere il Comitato strategico congiunto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante per la politica estera e dj sicurezza dell'Ue, Josep Borrell, è arrivato in Cina per co-presiedere il dialogo strategico Ue-Cina con il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi. "Sono appena atterrato in Cina per presiedere il dialogo strategico Ue-Cina con il ministro Wang Yi. Una visita importante per discutere le relazioni Ue-Cina, le principali sfide regionali e globali con autorità governative, studiosi e rappresentanti delle imprese", ha affermato Borrell su X (precedentemente noto come Twitter). (Beb)