Medio Oriente: Cile e Paraguay chiedono aiuto al Brasile per rimpatrio connazionali bloccati (7)

- Il governo è peraltro al lavoro per verificare l'eventuale presenza di cittadini brasiliani tra le persone prese in ostaggio dal gruppo islamista Hamas nel contro degli attentati dello scorso sabato, 7 ottobre, dopo che il portavoce delle forze di difesa di Israele, Jonathan Conricus, in un video divulgato afferma che tra i sequestrati si contano molte persone con doppia cittadinanza, in maggioranza israeliana e brasiliana, argentina e italiana. "Abbiamo ricevuto queste informazioni. Stiamo cercando di verificarle, ma non abbiamo ancora conferme", ha detto il sottosegretario per l'Africa e il Medio Oriente del ministero degli Esteri, Carlos Sergio Sobral Duarte nel corso di una conferenza stampa. (segue) (Brb)