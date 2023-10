Medio Oriente: Cile e Paraguay chiedono aiuto al Brasile per rimpatrio connazionali bloccati (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diplomazia brasiliana non ha inoltre notizie di Karla Stelzer, 41 anni, originaria di Rio de Janeiro ma residente in Israele da più di dieci anni. "Finora non abbiamo dettagli. La nostra ambasciata a Tel Aviv è in stretto contatto con le autorità locali, cercando le informazioni disponibili, ma, finora, nessuna novità", ha detto il capo dipartimento consolare del ministero, Aloysio Mares Dias Gomide Filho. Karla è stata vista l'ultima volta tra il pubblico ad un festival di musica elettronica tenutosi nel sud di Israele, vicino alla Striscia di Gaza, divenuto uno degli obiettivo dell'attacco di Hamas. Almeno 260 morti sono già stati individuati nei pressi dell'evento, tra cui Ranani Nidejelski Glazer di Rio Grande do Sul e Bruna Valeanu di Rio, entrambi di 24 anni. (Brb)