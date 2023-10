Legge Bilancio: terminata riunione Meloni-capigruppo maggioranza a palazzo Chigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' terminata la riunione, a palazzo Chigi, tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ed i capigruppo di Senato e Camera delle forze politiche della maggioranza, in vista della legge di Bilancio, il cui varo è atteso nel Consiglio dei ministri previsto per lunedì prossimo, 16 ottobre. In precedenza, il capo del governo aveva incontrato i due vicepremier e leader rispettivamente di Forza Italia e Lega, Antonio Tajani e Matteo Salvini, ed il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi. Presenti anche il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e quello per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. (Rin)