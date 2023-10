Usa: sciopero auto, sindacati estendono mobilitazione ad una nuova fabbrica di Ford

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato United Auto Workers ha annunciato che lo sciopero dei lavoratori sarà esteso anche ad una fabbrica di Ford per la produzione di furgoni in Kentucky, nella quale sono impiegate 8.700 persone. In una nota, la casa automobilistica statunitense ha criticato la decisione del sindacato, affermando che si tratta di una misura “irresponsabile”. La fabbrica è la più importante della società per quanto riguarda il numero di dipendenti e i ricavi generati. (Was)