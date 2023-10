Usa: Scalise fatica ad assicurarsi i voti per la presidenza della Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato Steve Scalise, nominato presidente della Camera dei rappresentanti Usa dalla maggioranza repubblicana, fatica ad aggiudicarsi i voti per ottenere l’elezione, in una apparente ripetizione del difficile iter che all'inizio di quest'anno portò all’elezione dell’ex presidente Kevin McCarthy, sfiduciato la scorsa settimana a seguito di una mozione presentata proprio da alcuni esponenti del Partito repubblicano. Ieri Scalise si è assicurato la nomina da parte della Conferenza repubblicana, che ha preferito il suo profilo a quello del conservatore Jim Jordan, anche se con un margine circoscritto: 113 voti contro 99, con una dozzina di partecipanti che si sono limitati a votare “presente”. Anche se Jordan ha espresso il suo sostegno a Scalise dopo il voto, non è chiaro se l’ala conservatrice del Partito voterà compattamente a sostegno della candidatura: almeno sette deputati repubblicani hanno già dichiarato di non voler votare l’elezione di Scalise a presidente in vista del voto plenario dell’assemblea, e altri sei deputati si sono detti indecisi. I Democratici, invece, dovrebbero sostenere compattamente la nomina del loro leader alla Camera, Hakeem Jeffries: per questa ragione, data l’esiguità della maggioranza repubblicana alla Camera, Scalise potrà permettersi solo una manciata di voti contrari tra gli esponenti del suo stesso partito. Un primo voto per l’elezione del nuovo presidente della Camera era originariamente previsto per la serata di ieri, ma l’incertezza ha già spinto la presidenza repubblicana ad interim a rinviarlo a non prima del pomeriggio di oggi. Come evidenziato dalla stampa Usa, una riedizione della lunga maratona che a gennaio era culminata nell’elezione di McCarthy a presidente della Camera sarebbe rischiosa, date le emergenze interne e internazionali affrontate da Washington: tra tutte, la nuova scadenza per il rifinanziamento dello Stato federale e la crisi in Medio Oriente.(Was)