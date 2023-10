Giappone: risolto dopo due giorni il guasto ai sistemi di trasferimento interbancario di denaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato riparato dopo due giorni il guasto ai sistemi di autorizzazione della rete informatizzata per i pagamenti online verificatosi martedì in Giappone, che ha portato al blocco temporaneo di oltre 5 milioni di pagamenti interbancari nel Paese. Secondo l’Associazione bancaria giapponese, il guasto ha interessato 11 banche del Paese, incluse Mufg Bank e Resona Bank, ed è stato causato dall'avaria di alcuni computer per l’inoltro dei trasferimenti. La Japanese Banks’ Payment Clearing Networks, operatrice della rete, aveva avvertito ieri che i disagi sarebbero persistiti a tempo indeterminato. Quello degli ultimi due giorni è stato il primo guasto sistemico nel suo genere dall'avvio della rete di pagamento interbancario giapponese nel 1973, e tra gli altri ha causato ritardi a versamenti previdenziali e assicurativi. (Git)