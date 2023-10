India-Cina: confini, 20mo ciclo colloqui militari concluso con impegno a trovare rapida soluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo ciclo di colloqui militari tra India e Cina sui confini contesi, il ventesimo, si è tenuto il 9 e il 10 ottobre sul lato indiano della frontiera Chushul-Moldo. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. Le parti, si legge nella nota, hanno proseguito, in modo “franco, aperto e costruttivo”, la discussione del precedente incontro, svoltosi il 13 e 14 agosto, sempre sul lato indiano della stessa frontiera, e conclusosi con un comunicato congiunto. È stato ribadito l’obiettivo di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti alle questioni ancora in sospeso, mantenendo nel frattempo la pace e la tranquillità sul campo, ed è stato convenuto di tenere aperto il dialogo attraverso i canali militari e diplomatici. (Cip)