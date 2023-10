Usa: sottosegretaria di Stato Allen in viaggio nel Pacifico e in Cile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allen si trasferirà successivamente a Sydney, in Australia, per pronunciare il discorso inaugurale in occasione dell'istituzione di un centro della Rete di Comunicazione Digitale (Dcn) nell'Asia Orientale e nel Pacifico, una Ong dedita al contrasto della disinformazione. La Sottosegretaria concluderà il suo viaggio con una visita in Cile per incontri con funzionari governativi, leader della società civile e partecipanti ai programmi di scambio per celebrare il 200mo anniversario delle relazioni bilaterali e il 20mo anniversario dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati Uniti e il Cile. (Was)