Libia: premier Dabaiba riceve inviato Usa Norland, focus su ricostruzione Derna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Governo libico di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba, ha ricevuto questa sera a Tripoli l'inviato speciale degli Stati Uniti in Libia, ambasciatore Richard Norland, e il vice capo della missione diplomatica Usa, Jeremy Berndt. Al centro dell’incontro, riferisce una nota diffusa dall’esecutivo riconosciuto dalle Nazioni Unite, il meccanismo di ricostruzione di Derna e delle aree della Libia orientale devastate al passaggio del ciclone “Daniel”. A tal riguardo, è stato posto l’accento sulla “trasparenza e l’efficacia” delle procedure. E' stata altresì sottolineata la necessità di iniziare a fornire energia elettrica e i servizi essenziali per garantire il ritorno delle popolazioni sfollate. Il premier Dabaiba ha poi “ringraziato gli Stati Uniti per il sostegno e l’assistenza al popolo libico nel disastro di Derna”. Spazio, infine, è stato concesso anche al dossier della ricostruzione di Murzuq, città del sud della Libia teatro di dissidi tribali di lunga data e scontri tribali culminati con l’assedio della città nel 2019 e lo sfollamento di migliaia di famiglie. (Lit)