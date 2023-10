Medio Oriente: media, Erdogan negozia rilascio degli ostaggi con Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan sta negoziando con Hamas per il rilascio dei circa 150 ostaggi rapiti in Israele il 7 ottobre e portati a Gaza. Il sito web di notizie turco “Haberturk” riferisce che Erdogan ha ordinato che si tengano colloqui per gli ostaggi, aggiungendo che il capo dello Stato turco è intensamente coinvolto negli sforzi per evitare che il conflitto si espanda a dismisura. Nonostante il recente riavvicinamento con Israele, Erdogan intrattiene ottimi rapporti con Hamas ed ha evitato di criticare il movimento islamista palestinese di estrema destra per il massacro di 1.200 israeliani, tra cui centinaia di civili. Anzi, il leader di Ankara ha criticato l’Occidente per aver preso “ciecamente” le parti di Israele e ha chiesto moderazione da entrambe le parti. “Un conflitto portato avanti con tutti i tipi di metodi vergognosi non è una guerra ma un massacro”, ha detto Erdogan, riferendosi al bombardamento di Gaza da parte di Israele. (Res)