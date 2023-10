Medio Oriente: Cile e Paraguay chiedono aiuto al Brasile per rimpatrio connazionali bloccati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Cile e Paraguay hanno formalmente chiesto aiuto al ministero degli Esteri brasiliano per rimpatriare i propri connazionali bloccati in Israele e nei Territori palestinesi, approfittando del ponte aereo messo a punto da Brasilia. Lo riferisce "G1", citando il ministero degli Esteri. Il governo brasiliano – in una nota al quotidiano – ha specificato che "le richieste di assistenza per il rimpatrio di cittadini dei paesi vicini saranno considerate alla luce del processo di rimpatrio dei cittadini brasiliani, al quale verrà accordata la priorità". (segue) (Brb)