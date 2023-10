Medio Oriente: Cile e Paraguay chiedono aiuto al Brasile per rimpatrio connazionali bloccati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto il secondo volo dell'aeronautica militare brasiliana (Fab) è partito questo pomeriggio da Tel Aviv, in Israele, con a bordo 214 brasiliani che hanno chiesto di essere rimpatriati. Si tratta del secondo volo nell'ambito del ponte aereo dell'Operazione Tornando in Pace, messa a punto dal governo per il rimpatrio dei connazionali rimasti bloccati nelle aree di conflitto in Medio Oriente. Il primo ha trasportato 221 passeggeri. L'aereo che effettuerà il terzo volo si trova già a Roma, da dove partirà alla volta di Tel Aviv appena il ministero degli Esteri darà luce verde. (segue) (Brb)