Medio Oriente: Cile e Paraguay chiedono aiuto al Brasile per rimpatrio connazionali bloccati (6)

- Secondo il ministro, l'intenzione iniziale delle autorità brasiliane è quella di trasportare i brasiliani e, in alcuni casi, i loro parenti stretti, attraverso il valico di Rafah, al confine tra Gaza e l'Egitto. "Credo che questo sarà il modo migliore per evacuare i brasiliani che si trovano a rischio in questa regione in conflitto", ha aggiunto Vieira, precisando di contare sul sostegno egiziano per consentire ai brasiliani di passare attraverso il posto di frontiera, chiuso a causa dell'escalation di violenza nella regione, a causa del conflitto in corso tra Israele e il gruppo islamista che controlla la Striscia di Gaza, Hamas. (segue) (Brb)