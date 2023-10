Medio Oriente: Lega Araba, “Israele si fermi, Gaza a rischio catastrofe umanitaria”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega araba ha chiesto la fine immediata delle operazioni militari di Israele nella Striscia di Gaza e ha messo in guardia sulle catastrofiche conseguenze umanitarie e di sicurezza del protrarsi dell'escalation, invitando tutte le parti coinvolte a dare prova di moderazione. I ministri degli Esteri arabi riuniti oggi al Cairo in una sessione straordinaria presieduta del Marocco hanno emanato una risoluzione intitolata "La continua aggressione israeliana contro il popolo palestinese", annunciata dall'ambasciatore Hossam Zaki, segretario generale aggiunto della Lega degli Stati Arabi. "Dobbiamo lavorare con la comunità internazionale per avviare un’azione urgente ed efficace per garantire la protezione, la sicurezza e la stabilità della regione", si legge nel testo, sottolineando che "il prezzo dell'uso della violenza sarà pagato da tutti".(Res)